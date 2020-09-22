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Газета.RuГазета.Ru
«Барселона» согласовала контракт с защитником «Норвича»
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"Барселона" согласовала контракт с защитником "Норвич Сити" Максимилианом Ааронсом, сообщает Sport.es. По информации издания, соглашение будет рассчитано на пять лет.В источнике
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