Лига чемпионов. «Барселона» и «Наполи» разошлись миром

После разгрома басков (5:0) "сине-гранатовые" вернулись на первое место в Ла Лиге, обогнав "Реал", Так что обе команды подходили к первому матчу 1/8 финала в отличном настроении.