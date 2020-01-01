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Лига чемпионов. «Барселона» и «Наполи» разошлись миром
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После разгрома басков (5:0) "сине-гранатовые" вернулись на первое место в Ла Лиге, обогнав "Реал", Так что обе команды подходили к первому матчу 1/8 финала в отличном настроении.В источнике
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Букмекеры: «Барселона» — явный фаворит противостояния с «Наполи» в ЛЧ после первого матча

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«Наполи» никогда в еврокубках не проходил в следующий этап после ничьей в первом матче

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«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч ТВ вчера в 17:49
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