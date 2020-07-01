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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании
Sport24.ru
  • Вести.Ru0:17
"Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.В источнике
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