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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании
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"Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.В источнике
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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико». Три гола с пенальти и автогол

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Bookmaker-ratings.ru 18:04
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