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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании
Sport24.ru
  • Вести.Ru0:17
Поединок команд, прошедший вчера вечером по московскому времени, завершился со счетом 2:2. Данную информацию передает новостной портал RT.В источнике
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