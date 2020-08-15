«Барселона» уволит Сетьена и Абидаля 17 августа

«Барселона» соберёт совет директоров в понедельник, 17 августа. Сообщается, что именно в этот день будут уволены спортивный директор Эрик Абидаль и главный тренер команды Кике Сетьен.