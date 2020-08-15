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«Барселона» уволит Сетьена и Абидаля 17 августа
Нева Спорт
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«Барселона» соберёт совет директоров в понедельник, 17 августа. Сообщается, что именно в этот день будут уволены спортивный директор Эрик Абидаль и главный тренер команды Кике Сетьен.В источнике
Подробнее о событии
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Абидаля тоже могут уволить из «Барселоны»

Все про Спорт ру 12:19
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Сетьена могут уволить из «Барселоны» вместе со спортивным директором Абидалем

Чемпионат 10:44
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«Барселона» может уволить спортивного директора Абидаля. Он продолжает защищать Сетьена

Матч ТВ 10:18
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