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«Барселона» уже сегодня может объявить о назначении Кумана
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
Помощником Кумана должен стать экс-тренер «Хоффенхайма» Альфред Шрёдер.О назначении тренера будет объявлено сегодня или завтра.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «Барселона» объявит о назначении Кумана сегодня

Спорт-Экспресс 08:15
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Куман заявил, что хочет возглавить «Барселону»

RT на русском 08:08
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Куман: «Хочу возглавить „Барселону“, но ясности пока нет»

Евро-футбол.ру 07:53
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