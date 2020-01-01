НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутбольный клуб «Барселона» подтвердил увольнение главного тренераКуман подпишет контракт с «Барселоной» на два сезонаВенгер может возглавить сборную Нидерландов после ухода Кумана«Барселона» подтвердила переговоры с КуманомПервым трансфером «Барселоны» при Кумане станет ван де БекГлавноеСмолов может перейти в аренду в «Фенербахче»Ловрен оценил уровень английского Дзюбы«Тоттенхэм» объявил о переходе Джо Харта«Спартак» отправился на матч с «Уфой» без ТедескоСегодня «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионовSoccer.ru«Барселона» уже сегодня может объявить о назначении КуманаSoccer.ru3Soccer.ruRT на русскомЕвро-футбол.руПомощником Кумана должен стать экс-тренер «Хоффенхайма» Альфред Шрёдер.О назначении тренера будет объявлено сегодня или завтра.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: «Барселона» объявит о назначении Кумана сегодняСпорт-Экспресс 08:15Куман заявил, что хочет возглавить «Барселону»RT на русском 08:08Куман: «Хочу возглавить „Барселону“, но ясности пока нет»Евро-футбол.ру 07:53рекламаЕщё по темеФутбольный клуб «Барселона» подтвердил увольнение главного тренераКуман подпишет контракт с «Барселоной» на два сезонаВенгер может возглавить сборную Нидерландов после ухода Кумана«Барселона» подтвердила переговоры с КуманомПервым трансфером «Барселоны» при Кумане станет ван де БекГлавноеСмолов может перейти в аренду в «Фенербахче»Ловрен оценил уровень английского Дзюбы«Тоттенхэм» объявил о переходе Джо Харта«Спартак» отправился на матч с «Уфой» без ТедескоСегодня «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионовНовости