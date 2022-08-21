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«Барселона» забила четыре мяча «Реал Сосьедад» и одержала первую победу в сезоне

«Барселона» не стала отставать от мадридского «Реала», который выиграл со счетом 4:1 у «Сельты», и также выиграла свой матч у «Реал Cосьедада».
Евро-футбол.ру
Хозяева ответили точным ударом Александра Исака.
Спорт-Экспресс
В середине второго тайма «Барселона» забила два гола за две минуты усилиями Усмана Дембеле и Роберта Левандовского.
Betassist
«Реал Сосьедад» находится на 10-й строчке.
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«Барселона» впервые после разгрома «Реала» забила больше трёх мячей
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