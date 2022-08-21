Евро-футбол.ру«Барселона» забила четыре мяча «Реал Сосьедад» и одержала первую победу в сезоне«Барселона» не стала отставать от мадридского «Реала», который выиграл со счетом 4:1 у «Сельты», и также выиграла свой матч у «Реал Cосьедада».Евро-футбол.руХозяева ответили точным ударом Александра Исака.Спорт-ЭкспрессВ середине второго тайма «Барселона» забила два гола за две минуты усилиями Усмана Дембеле и Роберта Левандовского.Betassist«Реал Сосьедад» находится на 10-й строчке.Матч ТВЧитать далееСвернутьМатч ТВСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruBetassistЕвро-футбол.руSports.ruVesti.kzБомбардир.руLegalbetПодробнее о событии«Барселона» впервые после разгрома «Реала» забила больше трёх мячейBetassist18:43«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» благодаря дублю ЛевандовскиLegalbet18:15«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» на выездеBookmaker-ratings.ru17:56«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», Левандовски оформил дубльSoccer.ru17:56«Барселона» забила четыре мяча «Реал Сосьедад» и одержала первую победу в сезонеЕвро-футбол.ру17:54«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» в чемпионате ИспанииСпорт-Экспресс17:52«Реал Сосьедад» крупно проиграл «Барселоне» дома (1:4) во 2-м туре Ла ЛигиSports.ru17:50Показать ещёОценить