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«Барселона» заплатит за Мартина Брейтвейта 20 миллионов евро
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«Барселона» намерена подписать контракт с нападающим «Леганеса» Мартином Брейтвейтом, информирует Cadena Cope. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.В источнике
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Подробнее о событии
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«Леганесу» не разрешат подписать замену Брэйтуэйту, который переходит в «Барселону»

Sports.ru 05:12
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«Барселона» нашла форварда за 20 миллионов евро на замену Дембеле и Суаресу

Sportbox.RU 00:16
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«Барселона» нашла форварда за 20 миллионов евро на замену Дембеле и Суаресу

Матч ТВ 00:16
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