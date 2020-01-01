«Барселона» может приобрести нападающего «Бетиса»

По информации Marca, клуб из Севильи хочет выручить за нападающего сумму в 30 миллионов евро. Ранее появлялись слухи о переходе в "Барселону" Виллиана Жозе из "Реала Сосьедада" и Кристиана Стуани из "Жироны".