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«Барселона» может приобрести нападающего «Бетиса»
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По информации Marca, клуб из Севильи хочет выручить за нападающего сумму в 30 миллионов евро. Ранее появлялись слухи о переходе в "Барселону" Виллиана Жозе из "Реала Сосьедада" и Кристиана Стуани из "Жироны".В источнике
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Обидчик «Краснодара» может перейти в «Барселону»

Матч ТВ вчера в 15:46
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Обидчик «Краснодара» может перейти в «Барселону»

Sportbox.RU вчера в 15:46
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Стуани называют приоритетной целью «Барселоны»

Советский спорт вчера в 14:12 
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