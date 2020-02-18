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Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях
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Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу отверг все обвинения в том, что клуб заплатил за критику игроков команды в социальных сетях.В источнике
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Бартомеу хочет встретиться с Месси из-за обвинений о травле игроков

Soccer.ru 11:13 
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«Они работают как мафия». «Барса» оплачивала критику Месси, Гвардиолы и других звезд в соцсетях

Sport24.ru 12:00 
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Бартомеу ответил на обвинения СМИ

Евро-футбол.ру 11:45
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