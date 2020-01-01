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Президент «Барселоны» встречался с Покеттино на этой неделе
Sports.ru
  • Sports.ru
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу общался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает журналиста Cadena Ser Catalunya Сике Родригес.В источнике
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Президент «Барселоны» встречался с Покеттино на этой неделе

Спорт-Экспресс 22:45
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Бартомеу на прошлой неделе встречался с Почеттино

Soccer.ru 22:33
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Будущее Бартомеу в «Барселоне» обсудит совет директоров на следующей неделе

Sports.ru 22:47
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