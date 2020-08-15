НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в матче Лиги чемпионов«Бавария» является фаворитом матча Лиги чемпионов с «Барселоной»«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 годаПике заявил, что «Барселона» достигла днаТренер «Барселоны» назвал унизительным поражением матч с «Баварией»Главное«Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в матче Лиги чемпионовСпартак — Ахмат 2:0ЦСКА согласовал переход защитника «Интернасионаля»Овечкин поднялся на 20-е место по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛФанаты «Локомотива» обратились к Дмитрию БариновуСпорт-ЭкспрессПрезидент «Барселоны» встречался с Покеттино на этой неделеSports.ru4Sports.ruODDS.ruГазета.RuМатч ТВПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу общался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает журналиста Cadena Ser Catalunya Сике Родригес.В источнике Комментировать1Подробнее о событии СМИ: «Барселона» уволит Сетьена и рассмотрит будущее БартомеуГазета.Ru 03:25Источник: Будущее Бартомеу в «Барселоне» решится на следующей неделеМатч ТВ 02:57Источник: Будущее Бартомеу в «Барселоне» решится на следующей неделеSportbox.RU 02:57рекламаЕщё по теме«Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в матче Лиги чемпионов«Бавария» является фаворитом матча Лиги чемпионов с «Барселоной»«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 годаПике заявил, что «Барселона» достигла днаТренер «Барселоны» назвал унизительным поражением матч с «Баварией»Главное«Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в матче Лиги чемпионовСпартак — Ахмат 2:0ЦСКА согласовал переход защитника «Интернасионаля»Овечкин поднялся на 20-е место по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛФанаты «Локомотива» обратились к Дмитрию БариновуНовости