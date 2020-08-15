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Президент «Барселоны» встречался с Покеттино на этой неделе
Sports.ru
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу общался с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает журналиста Cadena Ser Catalunya Сике Родригес.В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: «Барселона» уволит Сетьена и рассмотрит будущее Бартомеу

Газета.Ru 03:25
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Источник: Будущее Бартомеу в «Барселоне» решится на следующей неделе

Матч ТВ 02:57
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Источник: Будущее Бартомеу в «Барселоне» решится на следующей неделе

Sportbox.RU 02:57
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