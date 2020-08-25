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Месси может остаться в «Барселоне» при одном условии
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Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси может остаться в команде при одном условии, сообщает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль.В источнике
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Источник: Игроки «Барселоны» уверены в уходе Месси

Матч ТВ 06:53
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Месси может остаться в «Барселоне», если Бартомеу покинет клуб

ODDS.ru 06:23
alt

Источник: Игроки «Барселоны» уверены в уходе Месси

Sportbox.RU 06:53
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