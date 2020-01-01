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Бартомеу объяснил, почему не отпустил Месси из «Барселоны»
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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу объяснил, почему не позволил Лионелю Месси покинуть клуб.В источнике
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Бартомеу объяснил, почему не отпустил Месси из «Барселоны»

Евро-футбол.ру 13:45
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Президент «Барселоны»: не буду публично вступать в спор с Месси. Мы обсудим всё наедине

Чемпионат 13:43
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Жозеп Бартомеу: «Месси – лучший в истории. Я не мог позволить ему уйти из „Барсы“»

Sports.ru 13:11
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