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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Бартомеу перечислил футболистов «Барселоны», которые не продаются
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
Стали известны футболисты, которые точно не покинут каталонскую «Барселону». Об этом рассказал президент испанского гранда Хосеп Бартомеу.В источнике
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