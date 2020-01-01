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Бартомеу предлагал «Атлетико» обменять Фелиша на Гризманна с доплатой
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу за несколько дней до вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов сделал предложение "Атлетико" по трансферу форварда Жоау Фелиша.В источнике
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Бартомеу предлагал «Атлетико» обменять Фелиша на Гризманна с доплатой

Soccer.ru 21:54
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«Атлетико» отклонило предложение «Барселоны» об обмене Жоау Фелиша на Гризманна

Чемпионат 21:40
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Marca: «Атлетико» отказал «Барселоне» в обмене Гризманна на Фелиша

Бомбардир.ру 18:00
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