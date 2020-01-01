Бартомеу предлагал «Атлетико» обменять Фелиша на Гризманна с доплатой

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу за несколько дней до вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов сделал предложение "Атлетико" по трансферу форварда Жоау Фелиша.