Бартомеу разрешил Суаресу перейти в «Атлетико»

Ранее руководитель был против продажи нападающего, однако после переговоров с агентами игрока поменял свое мнение. Напомним, что действующий контракт Суареса с каталонским грандом рассчитан до лета 2021-го года. Луис защищает цвета «Барселоны» с 2014-го года.