Бартомеу разрешил Суаресу перейти в «Атлетико»
Ранее руководитель был против продажи нападающего, однако после переговоров с агентами игрока поменял свое мнение. Напомним, что действующий контракт Суареса с каталонским грандом рассчитан до лета 2021-го года. Луис защищает цвета «Барселоны» с 2014-го года.В источнике
С чего всё начиналось
Мадридский «Атлетико» согласовал с «Барселоной» трансфер уругвайского нападающего Луиса Суареса, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».