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«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ
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Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ.В источнике
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«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ

РИА Новости 08:53
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«Барыс» победил «Авангард» третий раз за сезон

Чемпионат 08:45
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«Авангард» в гостях уступил «Барысу», потерпев второе поражение в чемпионате кряду

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