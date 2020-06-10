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Бавария — Айнтрахт 1:0 (1-й тайм)
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В среду, 10 июня, в Мюнхене состоится полуфинал Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом».В источнике
Подробнее о событии
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Кубок Германии. «Бавария» - «Айнтрахт Ф». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 14:40
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Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» — «Айнтрахт». Трансляция

Sport24.ru 12:46
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Видеотрансляция матча «Бавария» – «Айнтрахт» – 0:0. Текстовый онлайн тоже есть

Sports.ru 11:20
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