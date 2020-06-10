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Бавария — Айнтрахт 2:1
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«Бавария» победила дома «Айнтрахт» в матче без зрителей и вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с «Байером». Финал состоится на Олимпийском стадионе в Берлине 4 июля.В источнике
Подробнее о событии
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Победный гол Левандовски в видеообзоре полуфинального матча Кубка Германии «Бавария» — «Айнтрахт»

Sport24.ru вчера в 20:35 
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«Бавария» — в финале Кубка Германии! Мюллер — идеальный партнер

Спорт-Экспресс вчера в 18:20
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«Бавария» вышла в финал Кубка Германии, победив дома «Айнтрахт»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:41
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