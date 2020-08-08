НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧакыр рассудит матч Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Наполи»Лэмпард верит в камбэк «Челси» в ответном матче с «Баварией»Чакыр назначен на матч «Барселона» — «Наполи» в Лиге чемпионовПулишич пропустит шесть недель из-за травмыБавария - Челси: прогноз Алексея Щербакова 7 августа 2020ГлавноеСарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»Гендиректор «Локомотива» вступил в конфликт с фанатамиЧемпионат России по футболу: сезон РПЛ стартует в Подмосковье«Манчестер Сити» обыграл «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов«Локомотив» объявил о трансфере ЛисаковичаSports.ru«Бавария» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00Матч ТВ9Матч ТВBetOnPrognozistСпорт-ЭкспрессODDS.ruLiveSport.ruFootball-fun.ruGermania.oneЕвро-футбол.руВ ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" примет "Челси" (первый матч – 3:0).В источнике КомментироватьПодробнее о событии Прогноз на матч Бавария – Челси 08.08.2020Legalbet 07:58«Бавария» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч 1/8 финала ЛЧЧемпионат 05:30Интер — Байер: прогноз Романа Васильева на 10 августа 2020BetOn 05:07рекламаЕщё по темеЧакыр рассудит матч Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Наполи»Лэмпард верит в камбэк «Челси» в ответном матче с «Баварией»Чакыр назначен на матч «Барселона» — «Наполи» в Лиге чемпионовПулишич пропустит шесть недель из-за травмыБавария - Челси: прогноз Алексея Щербакова 7 августа 2020ГлавноеСарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»Гендиректор «Локомотива» вступил в конфликт с фанатамиЧемпионат России по футболу: сезон РПЛ стартует в Подмосковье«Манчестер Сити» обыграл «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов«Локомотив» объявил о трансфере ЛисаковичаНовости