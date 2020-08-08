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«Бавария» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" примет "Челси" (первый матч – 3:0).В источнике
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Прогноз на матч Бавария – Челси 08.08.2020

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