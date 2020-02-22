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Бавария — Падерборн 3:2
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«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги. Гости дважды сравнивали счет, однако дубль Роберта Левандовского позволил мюнхенцам взять три очка.В источнике
Подробнее о событии
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Бавария - Падерборн - 3:2. Голы и лучшие моменты

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Ошибка Нойера на выходе привела к пропущенному мячу «Баварии»

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Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Падерборном»

Спорт-Экспресс 16:23
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