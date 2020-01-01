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Левандовски принес «Баварии» волевую победу над «Падерборном»
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В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Падерборном". Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка.В источнике
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Бавария - Падерборн - 3:2. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ 17:22
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Ошибка Нойера на выходе привела к пропущенному мячу «Баварии»

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Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Падерборном»

Спорт-Экспресс 16:23
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