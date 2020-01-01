Левандовски принес «Баварии» волевую победу над «Падерборном»

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Падерборном". Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая "РБ Лейпциг" на 4 очка.