Лидеры чемпионата Германии «Бавария» и «РБ Лейпциг» разошлись миром

Мюнхенская «Бавария» дома сыграла вничью с «РБ Лейпциг» 9 февраля в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.