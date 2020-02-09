НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Айнтрахт» забил пять мячей «Аугсбургу»«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном», «Герта» проиграла «Майнцу»«Бавария» встретится с «Шальке-04» в четвертьфинале Кубка ГерманииЛюбители дублей и хет-триков. Обзор 21-го тура чемпионата ГерманииМюллер: «Я не думаю о чемпионате Европы, мои мысли только о „Баварии“»ГлавноеСмолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика РейесаСборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игрДубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКАLiveSport.ru«Бавария» и «Лейпциг» сильнейшего не выявилиFootballHD14FootballHDFootball-fun.ruSportbox.RULiveSport.ruBookmaker-ratings.ruSports.ruua.Tribuna.comСегодня (Киев)Газета.RuSport-placeFootboom.comЧемпионатФутбол РоссииЕвро-футбол.руВ матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла в нулевую ничью с «Лейпцигом». «Бавария» является лидером чемпионата Германии с 43 очками.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (0:0), сохранив отрыв в одно очкоSports.ru 13:52«Бавария» и «Лейпциг» поделили очкиМатч ТВ 13:53«Бавария» и «Лейпциг» поделили очкиSportbox.RU 13:53Ещё по теме«Айнтрахт» забил пять мячей «Аугсбургу»«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном», «Герта» проиграла «Майнцу»«Бавария» встретится с «Шальке-04» в четвертьфинале Кубка ГерманииЛюбители дублей и хет-триков. Обзор 21-го тура чемпионата ГерманииМюллер: «Я не думаю о чемпионате Европы, мои мысли только о „Баварии“»ГлавноеСмолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика РейесаСборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игрДубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКАНовости