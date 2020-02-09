Бавария — РБ Лейпциг 0:0

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.