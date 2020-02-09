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Бавария — РБ Лейпциг 0:0
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Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Бавария» и «Лейпциг» разошлись миром

Футбол России 13:58
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«Бавария» и «Лейпциг» поделили очки

Sportbox.RU 13:53
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«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в Мюнхене

Sport24.ru 13:52 
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