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«Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера»
Sports.ru
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Мюнхенский клуб предлагает полузащитнику сборной Германии солидную зарплату.В источнике
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«Бавария» хочет приобрести нападающего «Байера» Хавертца

Футбол России 16:47
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«Бавария» собирается усилить состав дорогостоящим Хаверцем

REGNUM 16:26
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СМИ: «Бавария» предложила Хаверцу контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год

Sportbox.RU 16:13
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