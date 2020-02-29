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«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
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Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба. Они оскорбили владельца хозяев Дитмара Хоппа.В источнике
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Владелец «Хоффенхайма»: «Не понял, чего от меня хотят идиоты с трибун»

Soccer.ru 1 марта в 08:51 
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Владелец «Хоффенхайма» об оскорблениях на игре с «Баварией»: «Не понимаю, что идиотам надо от меня»

Sports.ru 1 марта в 08:27
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Глава Бундеслиги поддержал «Баварию» и «Хоффенхайм». Клубы не понесут наказания

Sport24.ru 1 марта в 03:08 
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