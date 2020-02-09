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«Бавария» и «Лейпциг» не забили друг другу в матче лидеров бундесилиги
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Мюнхенская "Бавария" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 0:0.В источнике
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«Бавария» и «Лейпциг» поделили очки

Sportbox.RU 13:53
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«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в Мюнхене

Sport24.ru 13:52 
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Томас Мюллер: «Не думаю о Евро. Хочу выиграть титулы с „Баварией“, желательно три»

Sports.ru 14:22
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