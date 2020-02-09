НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Айнтрахт» забил пять мячей «Аугсбургу»«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном», «Герта» проиграла «Майнцу»«Бавария» сыграет с «Шальке» в четвертьфинале Кубка ГерманииМюллер: «Я не думаю о чемпионате Европы, мои мысли только о „Баварии“»Любители дублей и хет-триков. Обзор 21-го тура чемпионата ГерманииГлавноеСмолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игрЧемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником РейесомГол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»LiveSport.ru«Бавария» и «Лейпциг» сильнейшего не выявилиFootballHD14FootballHDFootball-fun.ruSportbox.RULiveSport.ruBookmaker-ratings.ruSports.ruua.Tribuna.comСегодня (Киев)Газета.RuSport-placeFootboom.comЧемпионатФутбол РоссииЕвро-футбол.руВ матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла в нулевую ничью с «Лейпцигом». «Бавария» является лидером чемпионата Германии с 43 очками.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Бавария» и «Лейпциг» разошлись миромФутбол России 13:58«Бавария» и «Лейпциг» поделили очкиSportbox.RU 13:53«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в МюнхенеSport24.ru 13:52 Ещё по теме«Айнтрахт» забил пять мячей «Аугсбургу»«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном», «Герта» проиграла «Майнцу»«Бавария» сыграет с «Шальке» в четвертьфинале Кубка ГерманииМюллер: «Я не думаю о чемпионате Европы, мои мысли только о „Баварии“»Любители дублей и хет-триков. Обзор 21-го тура чемпионата ГерманииГлавноеСмолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игрЧемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником РейесомГол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»Новости