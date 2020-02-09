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«Бавария» и «Лейпциг» сильнейшего не выявили
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В матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла в нулевую ничью с «Лейпцигом». «Бавария» является лидером чемпионата Германии с 43 очками.В источнике
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«Бавария» и «Лейпциг» разошлись миром

Футбол России 13:58
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«Бавария» и «Лейпциг» поделили очки

Sportbox.RU 13:53
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«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в Мюнхене

Sport24.ru 13:52 
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