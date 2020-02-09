«Бавария» и «Лейпциг» сильнейшего не выявили

В матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла в нулевую ничью с «Лейпцигом». «Бавария» является лидером чемпионата Германии с 43 очками.