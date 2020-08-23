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«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
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Футбольный клуб «Бавария» обыграл ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Лиссабоне, закончился со счетом 1:0. Гол забил Кингсли Коман (59).В источнике
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«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу Чемпионов. Паредес ПСЖ не помог

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Коман признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»

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