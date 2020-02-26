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«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
Спорт день за днем
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Счет в матче немцы открыли на 51-й минуте.В источнике
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