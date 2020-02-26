«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне

Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Счет в матче немцы открыли на 51-й минуте.