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«Бавария» объявила о переходе из «Манчестер Сити» Сане
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По имеющейся информации, контракт рассчитан на пять лет. Трансфер стоит около 60 млн евро, зарплата будет составлять 17 млн евро в год.В источнике
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Сане попрощался с «Манчестер Сити»

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Официально: Лерой Сане - игрок «Баварии»

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