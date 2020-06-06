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«Бавария» обыграла «Байер» в матче Бундеслиги
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Футбольный клуб «Бавария» обыграл «Байер» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:2.В источнике
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