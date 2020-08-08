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«Бавария» обыграла «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Футбольный клуб "Бавария" обыграл лондонский "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1.В источнике
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«Бавария» второй раз разгромила «Челси» в 1/8 финала ЛЧ

LiveSport.ru 16:59
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«Бавария» вновь разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

РИА Новости 16:54
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«Бавария» в последних 27 матчах не победила лишь однажды — общий счет игр составил 86:20

Матч ТВ 17:40
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