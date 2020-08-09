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«Бавария» обыграла «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Футбольный клуб "Бавария" обыграл лондонский "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1.В источнике
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Левандовский обогнал Бензема и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Матч ТВ 02:21
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Левандовски вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Чемпионат 02:50
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Левандовски вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Sport24.ru 01:11 
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