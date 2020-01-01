НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубкахЛига чемпионов. «Барселона» обменялась голами с «Наполи»Лэмпард: «Бавария»: была сильнее нас во всемМюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»Главный тренер «Баварии» предупредил «Челси» насчёт ЛевандовскогоГлавное«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовКовальчук стал игроком «Вашингтона»Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»«Ак Барс» дома вновь обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»«Автомобилист» обыграл «Авангард» 2:4Коммерсантъ«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовСпорт день за днем21Спорт день за днемЧемпионатНародные новостиФакты и комментарииРоссийская газетаLiveSport.ruChelseaNews.RuРосбалтГазета.RuSports.ruMetaratingsRT на русскомUA-ФутболКрасная веснаАргументы и ФактыГол.руМатч ТВSportbox.RUTheUK.oneSoccernews.ruNEWS.am SportФутболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая в Лондоне игра завершилась со счетом 3:0.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Даст ист фантастиш! «Бавария» отгрузила «Челси» треху на «Стэмфорд Бридж»Футбол России 18:11Лэмпард рано уверовал в успех. Гнабри за три минуты прибил «Челси»Советский спорт 17:03 Гнабри забил все голы в текущей Лиге чемпионов в ЛондонеЧемпионат 17:40рекламаЕщё по теме«Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубкахЛига чемпионов. «Барселона» обменялась голами с «Наполи»Лэмпард: «Бавария»: была сильнее нас во всемМюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»Главный тренер «Баварии» предупредил «Челси» насчёт ЛевандовскогоГлавное«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовКовальчук стал игроком «Вашингтона»Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»«Ак Барс» дома вновь обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»«Автомобилист» обыграл «Авангард» 2:4Новости