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«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
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Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая в Лондоне игра завершилась со счетом 3:0.В источнике
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