«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая в Лондоне игра завершилась со счетом 3:0.