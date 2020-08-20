«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов

Во втором полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Лион» со счетом 3:0. Голы забили Гнабри (18,33) и Левандовски (88). В финале «Бавария» сыграет с ПСЖ.