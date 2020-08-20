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«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов
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Во втором полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Лион» со счетом 3:0. Голы забили Гнабри (18,33) и Левандовски (88). В финале «Бавария» сыграет с ПСЖ.В источнике
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Видеообзор разгрома, который «Бавария» учинила «Лиону» в полуфинале Лиги чемпионов. ВИДЕО

Sport.ru 18:30
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«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов

BetOn 16:50
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Гнабри признан лучшим игроком матча «Лион» — «Бавария»

Матч ТВ 17:44
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