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«Бавария» обыграла «Лион» и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
iReactor
  • МИР 242:26
  • CT news0:44
Немецкая "Бавария" крупно обыграла французский "Лион" и вышла в финал футбольной Лиги чемпионов. Матч, состоявшийся в Лиссабоне, завершился со счетом 3:0. Серж Гнабри оформил дубль в первом тайме, еще один гол на счету Роберта Левандовского.В источнике
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С чего всё начиналось
Most goals scored in the Champions League this season: ✰ Robert Lewandowski (14) ✰ Erling Haaland (10) ✰ Serge Gnabry (9) Serge could be cooking up another #UCL hat-trick. 👨‍🍳 pic.twitter.com/DXB0cdMX1M
LiveSport.ru вчера в 06:33
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