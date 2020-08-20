«Бавария» обыграла «Лион» и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

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Немецкая "Бавария" крупно обыграла французский "Лион" и вышла в финал футбольной Лиги чемпионов. Матч, состоявшийся в Лиссабоне, завершился со счетом 3:0. Серж Гнабри оформил дубль в первом тайме, еще один гол на счету Роберта Левандовского. В источнике