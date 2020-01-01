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Киммих помог «Баварии» обыграть «Боруссию» в матче Бундеслиги
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"Бавария" минимально обыграла "Боруссия" в матче 28-го тура чемпионата Германии. Победный гол в первом тайме забил защитник Йозуа Киммих.В источнике
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