«Бавария» одержала десятую победу в бундеслиге подряд

Футболисты «Баварии» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1.