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«Бавария» одержала десятую победу в бундеслиге подряд
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Футболисты «Баварии» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1.В источнике
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«Бавария» может оформить чемпионство в Бундеслиге уже в следующем матче

Чемпионат 16:38
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«Бавария» одержала десятую победу в бундеслиге подряд

Советский спорт 14:25
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«Бавария» выиграла 13 матчей подряд. Общий счет – 40:9

Sports.ru 14:25
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