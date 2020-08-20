«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Лион» со счетом 3:0, благодаря дублю Сержа Гнабри в первом тайме и голу Роберта Левандовского на последних минутах. В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий "РБ Лейпциг" (3:0).В источнике
С чего всё начиналось
Most goals scored in the Champions League this season: ✰ Robert Lewandowski (14) ✰ Erling Haaland (10) ✰ Serge Gnabry (9) Serge could be cooking up another #UCL hat-trick. 👨🍳 pic.twitter.com/DXB0cdMX1M
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