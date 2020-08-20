«Бавария» обыграла «Лион» и сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Немецкая "Бавария" крупно обыграла французский "Лион" и вышла в финал футбольной Лиги чемпионов. Матч, состоявшийся в Лиссабоне, завершился со счетом 3:0. Серж Гнабри оформил дубль в первом тайме, еще один гол на счету Роберта Левандовского.В источнике
С чего всё начиналось
Most goals scored in the Champions League this season: ✰ Robert Lewandowski (14) ✰ Erling Haaland (10) ✰ Serge Gnabry (9) Serge could be cooking up another #UCL hat-trick. 👨🍳 pic.twitter.com/DXB0cdMX1M
Спорт-Экспресс вчера в 04:40
Metaratings вчера в 03:07