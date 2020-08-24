«Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла Лигу чемпионов

В предыдущий раз «Бавария» побеждала в Лиге чемпионов в 2013 году. «ПСЖ» в свою очередь впервые в истории сыграл в финале Лиги чемпионов.