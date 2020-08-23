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MetaratingsMetaratings
«Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла Лигу чемпионов
Главред
  • Мой Брянск1:14
«Бавария» выиграла у «ПСЖ» и стала победителем Лиги чемпионов. Финал состоялся в Лиссабоне (Португалия) на арене «Да Луш».В источнике
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🧱 В финале Нойер включил режим стены: в упор били Маркиньос, Неймар и Мбаппе – и ничего не забили

Sports.ru вчера в 19:52
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«ПСЖ» — «Бавария»: в финале Лиги чемпионов сыграли экс-защитник «Динамо» и бывший полузащитник «Зенита»

Sport24.ru вчера в 20:40 
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«Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла Лигу чемпионов

Metaratings вчера в 16:53
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