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«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
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Футбольный клуб «Бавария» обыграл ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Лиссабоне, закончился со счетом 1:0. Гол забил Кингсли Коман (59).В источнике
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Как «Бавария» завоевала шестой кубок Лиги чемпионов. Видеообзор финального матча с «ПСЖ» (ВИДЕО)

Sport.ru 17:59
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«ПСЖ» — «Бавария»: Коман открыл счет

Спорт-Экспресс 16:18
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Неймар и Мбаппе — в старте «ПСЖ», Гнабри и Левандовский выйдут с первых минут у «Баварии» в финале Лиги чемпионов

Матч ТВ 14:08
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